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10 آب 2017 - 15:45
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باسيل: نريد أن يكون القضاء على مستوى قيادته قويا ومستقلا لكن غير مستقل عن الدستور والقانون وحقوق الناس ونريده نزيها لذا يجب ان يبدأ الاصلاح والتغيير من القضاء

باسيل: نريد أن يكون القضاء على مستوى قيادته قويا ومستقلا لكن غير مستقل عن الدستور والقانون وحقوق الناس ونريده نزيها لذا يجب ان يبدأ الاصلاح والتغيير من القضاء Lebanon, news ,lbci ,أخبار القضاء,يكون,نريد,باسيل,
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باسيل: نريد أن يكون القضاء على مستوى قيادته قويا ومستقلا لكن غير مستقل عن الدستور والقانون وحقوق الناس ونريده نزيها لذا يجب ان يبدأ الاصلاح والتغيير من القضاء
 
 
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