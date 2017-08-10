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10 آب 2017 - 15:45
10/08/2017 15:45:45
باسيل: نريد أن يكون القضاء على مستوى قيادته قويا ومستقلا لكن غير مستقل عن الدستور والقانون وحقوق الناس ونريده نزيها لذا يجب ان يبدأ الاصلاح والتغيير من القضاء
باسيل: نريد أن يكون القضاء على مستوى قيادته قويا ومستقلا لكن غير مستقل عن الدستور والقانون وحقوق الناس ونريده نزيها لذا يجب ان يبدأ الاصلاح والتغيير من القضاء
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LBCI News Lebanon
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