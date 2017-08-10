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10 آب 2017 - 15:52
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خسارة منتخب لبنان أمام نيوزيلندا بنتيجة 86-82 ضمن دور المجموعات من بطولة كأس آسيا بكرة السلة

خسارة منتخب لبنان أمام نيوزيلندا بنتيجة 86-82 ضمن دور المجموعات من بطولة كأس آسيا بكرة السلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار نيوزيلندا,أمام,لبنان,منتخب,خسارة,
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خسارة منتخب لبنان أمام نيوزيلندا بنتيجة 86-82 ضمن دور المجموعات من بطولة كأس آسيا بكرة السلة
 
 
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