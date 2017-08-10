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10 آب 2017 - 15:52
10/08/2017 15:52:59
خسارة منتخب لبنان أمام نيوزيلندا بنتيجة 86-82 ضمن دور المجموعات من بطولة كأس آسيا بكرة السلة
خسارة منتخب لبنان أمام نيوزيلندا بنتيجة 86-82 ضمن دور المجموعات من بطولة كأس آسيا بكرة السلة
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LBCI News Lebanon
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