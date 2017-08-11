آخر الأخبار
11 آب 2017 - 03:44
Back

الرئيس عون أمام وفد نيابي تونسي: ننعم اليوم بالإستقرار والأمن في لبنان وجيشنا جاهز للمعركة ضدّ الإرهابيين وسننتصر

الرئيس عون أمام وفد نيابي تونسي: ننعم اليوم بالإستقرار والأمن في لبنان وجيشنا جاهز للمعركة ضدّ الإرهابيين وسننتصر Lebanon, news ,lbci ,أخبار نيابي,أمام,الرئيس,
episodes
الرئيس عون أمام وفد نيابي تونسي: ننعم اليوم بالإستقرار والأمن في لبنان وجيشنا جاهز للمعركة ضدّ الإرهابيين وسننتصر
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

إقرأ أيضاً