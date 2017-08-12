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12 آب 2017 - 02:24
12/08/2017 02:24:19
الحريري عبر تويتر: اذا كانت الحرب وقودها الشباب بقرار الاخرين فليكن السلام عماده الشباب بقرارهم
الحريري عبر تويتر: اذا كانت الحرب وقودها الشباب بقرار الاخرين فليكن السلام عماده الشباب بقرارهم
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LBCI News Lebanon
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