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12 آب 2017 - 05:24
12/08/2017 05:24:54
مسؤول كردي لرويترز: أكراد العراق سيجرون استفتاء على الاستقلال في 25 ايلول كما هو مقرر
مسؤول كردي لرويترز: أكراد العراق سيجرون استفتاء على الاستقلال في 25 ايلول كما هو مقرر
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LBCI News Lebanon
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