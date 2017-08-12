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12 آب 2017 - 06:16
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عقاب صقر: انا موجود الآن في لبنان وتحديداً في بيت الوسط وكل الكلام الذي حكي عن انني لن اعود خاطىء

عقاب صقر: انا موجود الآن في لبنان وتحديداً في بيت الوسط وكل الكلام الذي حكي عن انني لن اعود خاطىء Lebanon, news ,lbci ,أخبار الآن,موجود,عقاب,
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عقاب صقر: انا موجود الآن في لبنان وتحديداً في بيت الوسط وكل الكلام الذي حكي عن انني لن اعود خاطىء
 
 
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