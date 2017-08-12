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12 آب 2017 - 06:30
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التحكم المروري: انقلاب حاوية عن شاحنة على طريق عام عاليه باتجاه بحمدون الاضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة

التحكم المروري: انقلاب حاوية عن شاحنة على طريق عام عاليه باتجاه بحمدون الاضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار حاوية,انقلاب,المروري,التحكم,
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التحكم المروري: انقلاب حاوية عن شاحنة على طريق عام عاليه باتجاه بحمدون الاضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة
 
 
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