آخر الأخبار
12 آب 2017 - 06:30
12/08/2017 06:30:27
التحكم المروري: انقلاب حاوية عن شاحنة على طريق عام عاليه باتجاه بحمدون الاضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة
التحكم المروري: انقلاب حاوية عن شاحنة على طريق عام عاليه باتجاه بحمدون الاضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار حاوية,انقلاب,المروري,التحكم,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً