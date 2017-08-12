آخر الأخبار
12 آب 2017 - 07:02
Back

التحكم المروري: تعطل مركبة داخل نفق المطار باتجاه خلدة وحركة المرور كثيفة في المحلة

التحكم المروري: تعطل مركبة داخل نفق المطار باتجاه خلدة وحركة المرور كثيفة في المحلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار داخل,مركبة,تعطل,المروري,التحكم,
episodes
التحكم المروري: تعطل مركبة داخل نفق المطار باتجاه خلدة وحركة المرور كثيفة في المحلة
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

إقرأ أيضاً