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12 آب 2017 - 07:02
12/08/2017 07:02:29
التحكم المروري: تعطل مركبة داخل نفق المطار باتجاه خلدة وحركة المرور كثيفة في المحلة
التحكم المروري: تعطل مركبة داخل نفق المطار باتجاه خلدة وحركة المرور كثيفة في المحلة
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LBCI News Lebanon
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