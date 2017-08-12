آخر الأخبار
12 آب 2017 - 09:26
12/08/2017 09:26:22
دعيت هيئة التنسيق النقابية لاضراب يوم الاثنين بكل الادارات والمؤسسات الرسمية بالتزامن مع جلسة الحوار الاقتصادي ببعبدا. شاركونا آراءكم على هاشتاغ سباق_السلسلة_والموازنة
دعيت هيئة التنسيق النقابية لاضراب يوم الاثنين بكل الادارات والمؤسسات الرسمية بالتزامن مع جلسة الحوار الاقتصادي ببعبدا. شاركونا آراءكم على هاشتاغ سباق_السلسلة_والموازنة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار لاضراب,النقابية,التنسيق,هيئة,دعيت,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً