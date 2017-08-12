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12 آب 2017 - 09:26
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دعيت هيئة التنسيق النقابية لاضراب يوم الاثنين بكل الادارات والمؤسسات الرسمية بالتزامن مع جلسة الحوار الاقتصادي ببعبدا. شاركونا آراءكم على هاشتاغ سباق_السلسلة_والموازنة

دعيت هيئة التنسيق النقابية لاضراب يوم الاثنين بكل الادارات والمؤسسات الرسمية بالتزامن مع جلسة الحوار الاقتصادي ببعبدا. شاركونا آراءكم على هاشتاغ سباق_السلسلة_والموازنة Lebanon, news ,lbci ,أخبار لاضراب,النقابية,التنسيق,هيئة,دعيت,
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دعيت هيئة التنسيق النقابية لاضراب يوم الاثنين بكل الادارات والمؤسسات الرسمية بالتزامن مع جلسة الحوار الاقتصادي ببعبدا. شاركونا آراءكم على هاشتاغ سباق_السلسلة_والموازنة
 
 
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