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12 آب 2017 - 09:58
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جنبلاط لتيمور : استفد من نضالات الذين سيرافقونك في المسيرة السياسية ومن دون الماضي ليس لدينا المستقبل

جنبلاط لتيمور : استفد من نضالات الذين سيرافقونك في المسيرة السياسية ومن دون الماضي ليس لدينا المستقبل Lebanon, news ,lbci ,أخبار استفد,لتيمور,جنبلاط,
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جنبلاط لتيمور : استفد من نضالات الذين سيرافقونك في المسيرة السياسية ومن دون الماضي ليس لدينا المستقبل
 
 
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