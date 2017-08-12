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12 آب 2017 - 09:58
12/08/2017 09:58:01
جنبلاط لتيمور : استفد من نضالات الذين سيرافقونك في المسيرة السياسية ومن دون الماضي ليس لدينا المستقبل
جنبلاط لتيمور : استفد من نضالات الذين سيرافقونك في المسيرة السياسية ومن دون الماضي ليس لدينا المستقبل
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LBCI News Lebanon
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