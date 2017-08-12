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12 آب 2017 - 10:21
12/08/2017 10:21:34
الاعلام الحربي: وصول 35 حافلة إلى بلدة فليطة في القلمون الغربي لتتوجه إلى شرق عرسال لاخراج مسلحي سرايا اهل الشام وعدد من النازحين
الاعلام الحربي: وصول 35 حافلة إلى بلدة فليطة في القلمون الغربي لتتوجه إلى شرق عرسال لاخراج مسلحي سرايا اهل الشام وعدد من النازحين
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LBCI News Lebanon
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