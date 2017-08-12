آخر الأخبار
12 آب 2017 - 12:30
Back

رشاوى المدرسة الحربية...منظومة فساد من ضباط ومدنيين بينهم "ح.ز" وهو مسؤول في مديرية الاخبار في أحد التلفزيونات - كل التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل

رشاوى المدرسة الحربية...منظومة فساد من ضباط ومدنيين بينهم "ح.ز" وهو مسؤول في مديرية الاخبار في أحد التلفزيونات - كل التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل Lebanon, news ,lbci ,أخبار منظومة,الحربية,المدرسة,رشاوى,
episodes
رشاوى المدرسة الحربية...منظومة فساد من ضباط ومدنيين بينهم &quot;ح.ز&quot; وهو مسؤول في مديرية الاخبار في أحد التلفزيونات - كل التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

إقرأ أيضاً