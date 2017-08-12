آخر الأخبار
12 آب 2017 - 23:26
12/08/2017 23:26:35
هيئة المسح الجيولوجي الأميركية: زلزال بقوة 6.5 درجات يهز غرب سومطرة في إندونيسيا
هيئة المسح الجيولوجي الأميركية: زلزال بقوة 6.5 درجات يهز غرب سومطرة في إندونيسيا
Lebanon, news ,lbci ,أخبار زلزال,الأميركية,الجيولوجي,المسح,هيئة,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً