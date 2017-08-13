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13 آب 2017 - 01:07
13/08/2017 01:07:47
وهاب: من يفكر بعد بإسقاط سوريا إما مجنون أو منفصل عن الواقع وروسيا أصبحت عامل توازن دولي يحمي الإستقرار
وهاب: من يفكر بعد بإسقاط سوريا إما مجنون أو منفصل عن الواقع وروسيا أصبحت عامل توازن دولي يحمي الإستقرار
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LBCI News Lebanon
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