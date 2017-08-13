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13 آب 2017 - 03:29
13/08/2017 03:29:39
الاعلام الحربي: من المقرر اليوم بدء خروج مسلحي سرايا أهل الشام وعدد من النازحين من شرق عرسال باتجاه الرحيبة في القلمون الشرقي بعد إزالة العوائق اللوجستية لخروجهم
الاعلام الحربي: من المقرر اليوم بدء خروج مسلحي سرايا أهل الشام وعدد من النازحين من شرق عرسال باتجاه الرحيبة في القلمون الشرقي بعد إزالة العوائق اللوجستية لخروجهم
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LBCI News Lebanon
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