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13 آب 2017 - 03:29
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الاعلام الحربي: من المقرر اليوم بدء خروج مسلحي سرايا أهل الشام وعدد من النازحين من شرق عرسال باتجاه الرحيبة في القلمون الشرقي بعد إزالة العوائق اللوجستية لخروجهم

الاعلام الحربي: من المقرر اليوم بدء خروج مسلحي سرايا أهل الشام وعدد من النازحين من شرق عرسال باتجاه الرحيبة في القلمون الشرقي بعد إزالة العوائق اللوجستية لخروجهم Lebanon, news ,lbci ,أخبار اليوم,المقرر,الحربي,الاعلام,
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الاعلام الحربي: من المقرر اليوم بدء خروج مسلحي سرايا أهل الشام وعدد من النازحين من شرق عرسال باتجاه الرحيبة في القلمون الشرقي بعد إزالة العوائق اللوجستية لخروجهم
 
 
 
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