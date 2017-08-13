الاعلام الحربي: من المقرر اليوم بدء خروج مسلحي سرايا أهل الشام وعدد من النازحين من شرق عرسال باتجاه الرحيبة في القلمون الشرقي بعد إزالة العوائق اللوجستية لخروجهم