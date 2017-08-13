آخر الأخبار
13 آب 2017 - 04:17
Back

الحريري من الكويت: هناك استياء كويتي وعلينا معالجته وامن الكويت من أمن لبنان والحكومة اللبنانية ضد اي عمل امني في هذا البلد

الحريري من الكويت: هناك استياء كويتي وعلينا معالجته وامن الكويت من أمن لبنان والحكومة اللبنانية ضد اي عمل امني في هذا البلد Lebanon, news ,lbci ,أخبار استياء,هناك,الكويت,الحريري,
episodes
الحريري من الكويت: هناك استياء كويتي وعلينا معالجته وامن الكويت من أمن لبنان والحكومة اللبنانية ضد اي عمل امني في هذا البلد
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

إقرأ أيضاً