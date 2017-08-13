آخر الأخبار
13 آب 2017 - 04:17
13/08/2017 04:17:40
الحريري من الكويت: هناك استياء كويتي وعلينا معالجته وامن الكويت من أمن لبنان والحكومة اللبنانية ضد اي عمل امني في هذا البلد
الحريري من الكويت: هناك استياء كويتي وعلينا معالجته وامن الكويت من أمن لبنان والحكومة اللبنانية ضد اي عمل امني في هذا البلد
Lebanon, news ,lbci ,أخبار استياء,هناك,الكويت,الحريري,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً