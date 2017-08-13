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13 آب 2017 - 04:41
13/08/2017 04:41:11
معلومات للـLBCI : عملية خروج "سرايا أهل الشام" ستتم اعتبارا من بعد ظهر اليوم والمسلحون وعائلاتهم سيخرجون عبر الحافلات وبسلاحهم الخفيف
معلومات للـLBCI : عملية خروج "سرايا أهل الشام" ستتم اعتبارا من بعد ظهر اليوم والمسلحون وعائلاتهم سيخرجون عبر الحافلات وبسلاحهم الخفيف
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LBCI News Lebanon
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