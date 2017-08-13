آخر الأخبار
13 آب 2017 - 04:41
Back

معلومات للـLBCI : عملية خروج "سرايا أهل الشام" ستتم اعتبارا من بعد ظهر اليوم والمسلحون وعائلاتهم سيخرجون عبر الحافلات وبسلاحهم الخفيف

معلومات للـLBCI : عملية خروج "سرايا أهل الشام" ستتم اعتبارا من بعد ظهر اليوم والمسلحون وعائلاتهم سيخرجون عبر الحافلات وبسلاحهم الخفيف Lebanon, news ,lbci ,أخبار خروج,عملية,للـLBCI,معلومات,
episodes
معلومات للـLBCI : عملية خروج &quot;سرايا أهل الشام&quot; ستتم اعتبارا من بعد ظهر اليوم والمسلحون وعائلاتهم سيخرجون عبر الحافلات وبسلاحهم الخفيف
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

إقرأ أيضاً