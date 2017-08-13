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13 آب 2017 - 04:48
13/08/2017 04:48:17
التحكم المروري: قتيل نتيجة اصطدام مركبة بالفاصل الحديدي على جسر البالما باتجاه شكا
التحكم المروري: قتيل نتيجة اصطدام مركبة بالفاصل الحديدي على جسر البالما باتجاه شكا
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LBCI News Lebanon
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