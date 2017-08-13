آخر الأخبار
13 آب 2017 - 04:59
Back

حسن خليل: نناشد الرئيس عون توقيع قانون السلسلة ومستعدون ان نناقش بعدها أي تعديل تفرضه الوقائع والمعطيات العلمية

حسن خليل: نناشد الرئيس عون توقيع قانون السلسلة ومستعدون ان نناقش بعدها أي تعديل تفرضه الوقائع والمعطيات العلمية Lebanon, news ,lbci ,أخبار الرئيس,نناشد,خليل,
episodes
حسن خليل: نناشد الرئيس عون توقيع قانون السلسلة ومستعدون ان نناقش بعدها أي تعديل تفرضه الوقائع والمعطيات العلمية
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

إقرأ أيضاً