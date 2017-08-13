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13 آب 2017 - 05:10
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فرنجية: منفتحون على الجميع من منطلق قناعاتنا وثوابتنا ونحن لا نتنازل عن هذه القناعات مقابل أي خدمات أو إغراءات ولو أننا أحياناً ندفع ثمن ذلك

فرنجية: منفتحون على الجميع من منطلق قناعاتنا وثوابتنا ونحن لا نتنازل عن هذه القناعات مقابل أي خدمات أو إغراءات ولو أننا أحياناً ندفع ثمن ذلك Lebanon, news ,lbci ,أخبار الجميع, منفتحون,فرنجية,
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فرنجية: منفتحون على الجميع من منطلق قناعاتنا وثوابتنا ونحن لا نتنازل عن هذه القناعات مقابل أي خدمات أو إغراءات ولو أننا أحياناً ندفع ثمن ذلك
 
 
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