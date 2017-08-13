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13 آب 2017 - 05:10
13/08/2017 05:10:15
فرنجية: منفتحون على الجميع من منطلق قناعاتنا وثوابتنا ونحن لا نتنازل عن هذه القناعات مقابل أي خدمات أو إغراءات ولو أننا أحياناً ندفع ثمن ذلك
فرنجية: منفتحون على الجميع من منطلق قناعاتنا وثوابتنا ونحن لا نتنازل عن هذه القناعات مقابل أي خدمات أو إغراءات ولو أننا أحياناً ندفع ثمن ذلك
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LBCI News Lebanon
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