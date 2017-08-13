آخر الأخبار
13 آب 2017 - 05:35
Back

المتحدث الرسمي باسم "سرايا اهل الشام" للـLBCI : لم يتم التوصل معنا حتى الساعة لاتفاق للرحيل بانتظار ما ستحمله ساعات المساء

المتحدث الرسمي باسم "سرايا اهل الشام" للـLBCI : لم يتم التوصل معنا حتى الساعة لاتفاق للرحيل بانتظار ما ستحمله ساعات المساء Lebanon, news ,lbci ,أخبار سرايا,quot,باسم,الرسمي,المتحدث,
episodes
المتحدث الرسمي باسم &quot;سرايا اهل الشام&quot; للـLBCI : لم يتم التوصل معنا حتى الساعة لاتفاق للرحيل بانتظار ما ستحمله ساعات المساء
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

إقرأ أيضاً