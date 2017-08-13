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13 آب 2017 - 05:35
13/08/2017 05:35:30
المتحدث الرسمي باسم "سرايا اهل الشام" للـLBCI : لم يتم التوصل معنا حتى الساعة لاتفاق للرحيل بانتظار ما ستحمله ساعات المساء
المتحدث الرسمي باسم "سرايا اهل الشام" للـLBCI : لم يتم التوصل معنا حتى الساعة لاتفاق للرحيل بانتظار ما ستحمله ساعات المساء
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