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13 آب 2017 - 06:57
13/08/2017 06:57:28
بالصورة- انطلاق الحافلات من بلدة فليطة باتجاه شرق عرسال لاخراج مسلحي سرايا اهل الشام وعدد من النازحين
بالصورة- انطلاق الحافلات من بلدة فليطة باتجاه شرق عرسال لاخراج مسلحي سرايا اهل الشام وعدد من النازحين
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LBCI News Lebanon
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