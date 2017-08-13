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13 آب 2017 - 07:45
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رويترز: الدول العربية الأربعة المقاطعة لقطر تبلغ الحكومة الأميركية أنها لن تعاقب الشركات الأميركية التي تعمل مع الدوحة

رويترز: الدول العربية الأربعة المقاطعة لقطر تبلغ الحكومة الأميركية أنها لن تعاقب الشركات الأميركية التي تعمل مع الدوحة Lebanon, news ,lbci ,أخبار المقاطعة,الأربعة,العربية,الدول,رويترز,
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رويترز: الدول العربية الأربعة المقاطعة لقطر تبلغ الحكومة الأميركية أنها لن تعاقب الشركات الأميركية التي تعمل مع الدوحة
 
 
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