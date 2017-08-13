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13 آب 2017 - 08:58
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وصول الحافلات التي انطلقت من فليطة الى سهل الرهوة بانتظار انتقالها الى وادي حميد لنقل مسلحي سرايا اهل الشام

وصول الحافلات التي انطلقت من فليطة الى سهل الرهوة بانتظار انتقالها الى وادي حميد لنقل مسلحي سرايا اهل الشام Lebanon, news ,lbci ,أخبار انطلقت,التي,الحافلات,وصول,
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وصول الحافلات التي انطلقت من فليطة الى سهل الرهوة بانتظار انتقالها الى وادي حميد لنقل مسلحي سرايا اهل الشام
 
 
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