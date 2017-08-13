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13 آب 2017 - 08:58
13/08/2017 08:58:35
وصول الحافلات التي انطلقت من فليطة الى سهل الرهوة بانتظار انتقالها الى وادي حميد لنقل مسلحي سرايا اهل الشام
وصول الحافلات التي انطلقت من فليطة الى سهل الرهوة بانتظار انتقالها الى وادي حميد لنقل مسلحي سرايا اهل الشام
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LBCI News Lebanon
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