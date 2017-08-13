آخر الأخبار
13 آب 2017 - 09:13
13/08/2017 09:13:17
بدء تحرك الحافلات من سهل الرهوة باتجاه وادي حميد لنقل مسلحي "سرايا اهل الشام" وعائلاتهم الى الداخل السوري
بدء تحرك الحافلات من سهل الرهوة باتجاه وادي حميد لنقل مسلحي "سرايا اهل الشام" وعائلاتهم الى الداخل السوري
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الحافلات,تحرك,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً