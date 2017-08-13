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13 آب 2017 - 09:42
13/08/2017 09:42:45
وزير خارجية الكويت عن ارتباط حزب الله بخلية العبدلي: لدينا اعترافات والعلاقات بين لبنان والكويت لن تتأثر ولكن من حقنا ان نعمل سوياً على تعزيز امن البلدين
وزير خارجية الكويت عن ارتباط حزب الله بخلية العبدلي: لدينا اعترافات والعلاقات بين لبنان والكويت لن تتأثر ولكن من حقنا ان نعمل سوياً على تعزيز امن البلدين
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LBCI News Lebanon
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