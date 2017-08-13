من بعد ما خرج مسلحي النصرة وعائلاتهم من جرود عرسال وعم يستعد مسلحي سرايا أهل الشام وعائلاتهم للخروج من عرسال...صار وقت مسلحي داعش- شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ "قرّب_دور_داعش"