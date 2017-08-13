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13 آب 2017 - 10:07
13/08/2017 10:07:56
من بعد ما خرج مسلحي النصرة وعائلاتهم من جرود عرسال وعم يستعد مسلحي سرايا أهل الشام وعائلاتهم للخروج من عرسال...صار وقت مسلحي داعش- شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ "قرّب_دور_داعش"
من بعد ما خرج مسلحي النصرة وعائلاتهم من جرود عرسال وعم يستعد مسلحي سرايا أهل الشام وعائلاتهم للخروج من عرسال...صار وقت مسلحي داعش- شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ "قرّب_دور_داعش"
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LBCI News Lebanon
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