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13 آب 2017 - 11:11
13/08/2017 11:11:05
داعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم على القوات الأميركية غربي الموصل والذي ادى الى مقتل جنديين واصابة آخرين
داعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم على القوات الأميركية غربي الموصل والذي ادى الى مقتل جنديين واصابة آخرين
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LBCI News Lebanon
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