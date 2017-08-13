آخر الأخبار
13 آب 2017 - 11:11
Back

داعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم على القوات الأميركية غربي الموصل والذي ادى الى مقتل جنديين واصابة آخرين

داعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم على القوات الأميركية غربي الموصل والذي ادى الى مقتل جنديين واصابة آخرين Lebanon, news ,lbci ,أخبار الهجوم,مسؤوليته,يعلن,داعش,
episodes
داعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم على القوات الأميركية غربي الموصل والذي ادى الى مقتل جنديين واصابة آخرين
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

إقرأ أيضاً