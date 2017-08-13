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13 آب 2017 - 11:04
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نصرالله: في لبنان مقاومة جدية لا تعرف المزاح بل تخطط وتواكب المستجدات وتعيد النظر في هياكلها وباتت تمتلك أفضل الاسلحة وهذا حقها

نصرالله: في لبنان مقاومة جدية لا تعرف المزاح بل تخطط وتواكب المستجدات وتعيد النظر في هياكلها وباتت تمتلك أفضل الاسلحة وهذا حقها Lebanon, news ,lbci ,أخبار جدية,مقاومة,لبنان,نصرالله,
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نصرالله: في لبنان مقاومة جدية لا تعرف المزاح بل تخطط وتواكب المستجدات وتعيد النظر في هياكلها وباتت تمتلك أفضل الاسلحة وهذا حقها
 
 
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