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13 آب 2017 - 11:04
13/08/2017 11:04:33
نصرالله: في لبنان مقاومة جدية لا تعرف المزاح بل تخطط وتواكب المستجدات وتعيد النظر في هياكلها وباتت تمتلك أفضل الاسلحة وهذا حقها
نصرالله: في لبنان مقاومة جدية لا تعرف المزاح بل تخطط وتواكب المستجدات وتعيد النظر في هياكلها وباتت تمتلك أفضل الاسلحة وهذا حقها
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LBCI News Lebanon
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