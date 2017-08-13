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13 آب 2017 - 11:23
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نصرالله عن قانون العقوبات المالي على حزب الله: لن تستطيع الادارة الاميركية بكل وسائلها ان تمس بقوة وارادة وعزم المقاومة ومن تعاظم قوتها في لبنان

نصرالله عن قانون العقوبات المالي على حزب الله: لن تستطيع الادارة الاميركية بكل وسائلها ان تمس بقوة وارادة وعزم المقاومة ومن تعاظم قوتها في لبنان Lebanon, news ,lbci ,أخبار المالي,العقوبات,قانون,نصرالله,
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نصرالله عن قانون العقوبات المالي على حزب الله: لن تستطيع الادارة الاميركية بكل وسائلها ان تمس بقوة وارادة وعزم المقاومة ومن تعاظم قوتها في لبنان
 
 
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