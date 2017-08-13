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13 آب 2017 - 11:29
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نصرالله: تبين لنا ان ترامب لا يعلم أن حزب الله ضمن الحكومة اللبنانية وبعض رفاقه في لبنان يدعون أن حزب الله يسيطر على الحكومة وهذا ادعاء كاذب

نصرالله: تبين لنا ان ترامب لا يعلم أن حزب الله ضمن الحكومة اللبنانية وبعض رفاقه في لبنان يدعون أن حزب الله يسيطر على الحكومة وهذا ادعاء كاذب Lebanon, news ,lbci ,أخبار ترامب,تبين,نصرالله,
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نصرالله: تبين لنا ان ترامب لا يعلم أن حزب الله ضمن الحكومة اللبنانية وبعض رفاقه في لبنان يدعون أن حزب الله يسيطر على الحكومة وهذا ادعاء كاذب
 
 
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