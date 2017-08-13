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13 آب 2017 - 11:29
13/08/2017 11:29:25
نصرالله: تبين لنا ان ترامب لا يعلم أن حزب الله ضمن الحكومة اللبنانية وبعض رفاقه في لبنان يدعون أن حزب الله يسيطر على الحكومة وهذا ادعاء كاذب
نصرالله: تبين لنا ان ترامب لا يعلم أن حزب الله ضمن الحكومة اللبنانية وبعض رفاقه في لبنان يدعون أن حزب الله يسيطر على الحكومة وهذا ادعاء كاذب
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LBCI News Lebanon
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