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13 آب 2017 - 11:32
13/08/2017 11:32:41
نصرالله: نواجه حفلة تهويل اميركية على الشعب اللبناني واتمنى أن لا يكون بعض اللبنانيين تحت الطاولة شركاء في هذا التهويل خلال الزيارات الدولية والديبلوماسية
نصرالله: نواجه حفلة تهويل اميركية على الشعب اللبناني واتمنى أن لا يكون بعض اللبنانيين تحت الطاولة شركاء في هذا التهويل خلال الزيارات الدولية والديبلوماسية
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LBCI News Lebanon
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