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13 آب 2017 - 11:35
13/08/2017 11:35:35
نصر الله عن معركة الجيش ضد داعش: توقيت البدء بيد الجيش اللبناني ولدينا اليوم قرار سياسي وسيادي وأتمنى أن لا يضع أحد مدى زمني لهذه المعركة ولا يقوم أحد بأي مقارنات مع أي معركة
نصر الله عن معركة الجيش ضد داعش: توقيت البدء بيد الجيش اللبناني ولدينا اليوم قرار سياسي وسيادي وأتمنى أن لا يضع أحد مدى زمني لهذه المعركة ولا يقوم أحد بأي مقارنات مع أي معركة
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LBCI News Lebanon
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