نصر الله عن معركة الجيش ضد داعش: توقيت البدء بيد الجيش اللبناني ولدينا اليوم قرار سياسي وسيادي وأتمنى أن لا يضع أحد مدى زمني لهذه المعركة ولا يقوم أحد بأي مقارنات مع أي معركة