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13 آب 2017 - 11:50
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نصرالله: من مصلحتنا الوطنية التفاهم مع سوريا وأن تكون الحدود الوطنية مفتوحة وبعد الإنتهاء من معركة الجرود كيف سينتشر الجيش من دون التنسيق مع الجانب السوري؟

نصرالله: من مصلحتنا الوطنية التفاهم مع سوريا وأن تكون الحدود الوطنية مفتوحة وبعد الإنتهاء من معركة الجرود كيف سينتشر الجيش من دون التنسيق مع الجانب السوري؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار التفاهم,الوطنية,مصلحتنا,نصرالله,
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نصرالله: من مصلحتنا الوطنية التفاهم مع سوريا وأن تكون الحدود الوطنية مفتوحة وبعد الإنتهاء من معركة الجرود كيف سينتشر الجيش من دون التنسيق مع الجانب السوري؟
 
 
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