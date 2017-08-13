نصرالله: من مصلحتنا الوطنية التفاهم مع سوريا وأن تكون الحدود الوطنية مفتوحة وبعد الإنتهاء من معركة الجرود كيف سينتشر الجيش من دون التنسيق مع الجانب السوري؟