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13 آب 2017 - 11:50
13/08/2017 11:50:01
نصرالله: من مصلحتنا الوطنية التفاهم مع سوريا وأن تكون الحدود الوطنية مفتوحة وبعد الإنتهاء من معركة الجرود كيف سينتشر الجيش من دون التنسيق مع الجانب السوري؟
نصرالله: من مصلحتنا الوطنية التفاهم مع سوريا وأن تكون الحدود الوطنية مفتوحة وبعد الإنتهاء من معركة الجرود كيف سينتشر الجيش من دون التنسيق مع الجانب السوري؟
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LBCI News Lebanon
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