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13 آب 2017 - 12:51
13/08/2017 12:51:03
معلومات للـ LBCI: مفاوضات عملية ترحيل "سرايا أهل الشام" لا تزال متعثرة وبالتالي لم تدخل بعد حيز التنفيذ
معلومات للـ LBCI: مفاوضات عملية ترحيل "سرايا أهل الشام" لا تزال متعثرة وبالتالي لم تدخل بعد حيز التنفيذ
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