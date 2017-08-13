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13 آب 2017 - 14:27
13/08/2017 14:27:24
التحكم المروري: حركة المرور لا تزال خانقة من عيون السيمان باتجاه فاريا بسبب الاحتفالات والقوى الامنية تعمل على تسهيل السير في المحلة
التحكم المروري: حركة المرور لا تزال خانقة من عيون السيمان باتجاه فاريا بسبب الاحتفالات والقوى الامنية تعمل على تسهيل السير في المحلة
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LBCI News Lebanon
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