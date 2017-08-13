آخر الأخبار
13 آب 2017 - 14:27
Back

التحكم المروري: حركة المرور لا تزال خانقة من عيون السيمان باتجاه فاريا بسبب الاحتفالات والقوى الامنية تعمل على تسهيل السير في المحلة

التحكم المروري: حركة المرور لا تزال خانقة من عيون السيمان باتجاه فاريا بسبب الاحتفالات والقوى الامنية تعمل على تسهيل السير في المحلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار المرور,حركة,المروري,التحكم,
episodes
التحكم المروري: حركة المرور لا تزال خانقة من عيون السيمان باتجاه فاريا بسبب الاحتفالات والقوى الامنية تعمل على تسهيل السير في المحلة
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

إقرأ أيضاً