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13 آب 2017 - 16:38
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المتحدث الرسمي بإسم سرايا اهل الشام للـ LBCI: تم الاتفاق على الانتقال بالحافلات الى الداخل السوري وستغادر في تمام الساعة العاشرة من صباح غد وهناك بعض المدنيين الآخرين يرغبون بالبقاء

المتحدث الرسمي بإسم سرايا اهل الشام للـ LBCI: تم الاتفاق على الانتقال بالحافلات الى الداخل السوري وستغادر في تمام الساعة العاشرة من صباح غد وهناك بعض المدنيين الآخرين يرغبون بالبقاء Lebanon, news ,lbci ,أخبار سرايا,بإسم,الرسمي,المتحدث,
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المتحدث الرسمي بإسم سرايا اهل الشام للـ LBCI: تم الاتفاق على الانتقال بالحافلات الى الداخل السوري وستغادر في تمام الساعة العاشرة من صباح غد وهناك بعض المدنيين الآخرين يرغبون بالبقاء
 
 
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