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13 آب 2017 - 16:38
13/08/2017 16:38:48
المتحدث الرسمي بإسم سرايا اهل الشام للـ LBCI: تم الاتفاق على الانتقال بالحافلات الى الداخل السوري وستغادر في تمام الساعة العاشرة من صباح غد وهناك بعض المدنيين الآخرين يرغبون بالبقاء
المتحدث الرسمي بإسم سرايا اهل الشام للـ LBCI: تم الاتفاق على الانتقال بالحافلات الى الداخل السوري وستغادر في تمام الساعة العاشرة من صباح غد وهناك بعض المدنيين الآخرين يرغبون بالبقاء
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