المتحدث الرسمي بإسم سرايا اهل الشام للـ LBCI: تم الاتفاق على الانتقال بالحافلات الى الداخل السوري وستغادر في تمام الساعة العاشرة من صباح غد وهناك بعض المدنيين الآخرين يرغبون بالبقاء