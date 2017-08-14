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14 آب 2017 - 00:11
14/08/2017 00:11:08
رويترز: قوات الأمن في بوركينافاسو تقتل 3 مهاجمين كانوا قد داهموا مطعم "اسطنبول" في واغادوغو ليلا مما ادى الى مقتل أكثر من 17 شخصا
رويترز: قوات الأمن في بوركينافاسو تقتل 3 مهاجمين كانوا قد داهموا مطعم "اسطنبول" في واغادوغو ليلا مما ادى الى مقتل أكثر من 17 شخصا
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LBCI News Lebanon
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