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14 آب 2017 - 00:33
14/08/2017 00:33:42
العميد سامي الرماح متحدثا باسم الهيئة الوطنية لقدامى القوات المسلحة: نناشد رئيس الجمهورية عدم توقيع سلسلة الرتب والرواتب وردها وتضمين ملاحظاته
العميد سامي الرماح متحدثا باسم الهيئة الوطنية لقدامى القوات المسلحة: نناشد رئيس الجمهورية عدم توقيع سلسلة الرتب والرواتب وردها وتضمين ملاحظاته
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LBCI News Lebanon
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