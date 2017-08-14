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14 آب 2017 - 00:33
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العميد سامي الرماح متحدثا باسم الهيئة الوطنية لقدامى القوات المسلحة: نناشد رئيس الجمهورية عدم توقيع سلسلة الرتب والرواتب وردها وتضمين ملاحظاته

العميد سامي الرماح متحدثا باسم الهيئة الوطنية لقدامى القوات المسلحة: نناشد رئيس الجمهورية عدم توقيع سلسلة الرتب والرواتب وردها وتضمين ملاحظاته Lebanon, news ,lbci ,أخبار باسم,متحدثا,الرماح,سامي,العميد,
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العميد سامي الرماح متحدثا باسم الهيئة الوطنية لقدامى القوات المسلحة: نناشد رئيس الجمهورية عدم توقيع سلسلة الرتب والرواتب وردها وتضمين ملاحظاته
 
 
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