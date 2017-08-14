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14 آب 2017 - 00:41
14/08/2017 00:41:04
معلومات للـLBCI : النازحون الذين أرادوا البقاء في عرسال يدخلون في هذه الأثناء عبر حاجز وادي حميد الى المخيمات في عرسال ويسلمون أسلحتهم الى الجيش
معلومات للـLBCI : النازحون الذين أرادوا البقاء في عرسال يدخلون في هذه الأثناء عبر حاجز وادي حميد الى المخيمات في عرسال ويسلمون أسلحتهم الى الجيش
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