آخر الأخبار
14 آب 2017 - 00:41
Back

معلومات للـLBCI : النازحون الذين أرادوا البقاء في عرسال يدخلون في هذه الأثناء عبر حاجز وادي حميد الى المخيمات في عرسال ويسلمون أسلحتهم الى الجيش

معلومات للـLBCI : النازحون الذين أرادوا البقاء في عرسال يدخلون في هذه الأثناء عبر حاجز وادي حميد الى المخيمات في عرسال ويسلمون أسلحتهم الى الجيش Lebanon, news ,lbci ,أخبار الذين,النازحون,للـLBCI,معلومات,
episodes
معلومات للـLBCI : النازحون الذين أرادوا البقاء في عرسال يدخلون في هذه الأثناء عبر حاجز وادي حميد الى المخيمات في عرسال ويسلمون أسلحتهم الى الجيش
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

إقرأ أيضاً