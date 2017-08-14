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14 آب 2017 - 08:57
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الرئيس عون في ختام اللقاء الحواري: سنعمل معا على إقرار خطة تؤمن استقرارا اقتصاديا بموازاة الاستقرار الامني والسياسي الذي تنعم به البلاد

الرئيس عون في ختام اللقاء الحواري: سنعمل معا على إقرار خطة تؤمن استقرارا اقتصاديا بموازاة الاستقرار الامني والسياسي الذي تنعم به البلاد Lebanon, news ,lbci ,أخبار اللقاء,ختام,الرئيس,
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الرئيس عون في ختام اللقاء الحواري: سنعمل معا على إقرار خطة تؤمن استقرارا اقتصاديا بموازاة الاستقرار الامني والسياسي الذي تنعم به البلاد
 
 
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