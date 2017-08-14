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14 آب 2017 - 08:57
14/08/2017 08:57:02
الرئيس عون في ختام اللقاء الحواري: سنعمل معا على إقرار خطة تؤمن استقرارا اقتصاديا بموازاة الاستقرار الامني والسياسي الذي تنعم به البلاد
الرئيس عون في ختام اللقاء الحواري: سنعمل معا على إقرار خطة تؤمن استقرارا اقتصاديا بموازاة الاستقرار الامني والسياسي الذي تنعم به البلاد
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LBCI News Lebanon
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