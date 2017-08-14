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14 آب 2017 - 08:58
14/08/2017 08:58:15
الرئيس عون: نسعى لأن تكون القوانين غير متناقضة ومتكاملة مع القوانين المرعية الإجراء ولا تمس بأمور أساسية تؤثر على الاستقرار والنهوض بالبلاد
الرئيس عون: نسعى لأن تكون القوانين غير متناقضة ومتكاملة مع القوانين المرعية الإجراء ولا تمس بأمور أساسية تؤثر على الاستقرار والنهوض بالبلاد
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LBCI News Lebanon
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