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14 آب 2017 - 10:01
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ايقاف البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد خمس مباريات لدفعه الحكم عقب طرده في مباراة كأس السوبر المحلية أمام برشلونة

ايقاف البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد خمس مباريات لدفعه الحكم عقب طرده في مباراة كأس السوبر المحلية أمام برشلونة Lebanon, news ,lbci ,أخبار لاعب,رونالدو,كريستيانو,البرتغالي,ايقاف,
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ايقاف البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد خمس مباريات لدفعه الحكم عقب طرده في مباراة كأس السوبر المحلية أمام برشلونة
 
 
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