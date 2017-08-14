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14 آب 2017 - 10:01
14/08/2017 10:01:24
ايقاف البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد خمس مباريات لدفعه الحكم عقب طرده في مباراة كأس السوبر المحلية أمام برشلونة
ايقاف البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد خمس مباريات لدفعه الحكم عقب طرده في مباراة كأس السوبر المحلية أمام برشلونة
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LBCI News Lebanon
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