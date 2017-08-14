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14 آب 2017 - 13:10
14/08/2017 13:10:55
قنصل لبنان في بوركينا فاسو للـLBCI: سقوط ضحيتين لبنانيتين اثر العملية الارهابية التي حصلت في العاصمة واغادوغو وننتظر قرار القضاء في هذا البلد لاستلام الجثتين
قنصل لبنان في بوركينا فاسو للـLBCI: سقوط ضحيتين لبنانيتين اثر العملية الارهابية التي حصلت في العاصمة واغادوغو وننتظر قرار القضاء في هذا البلد لاستلام الجثتين
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LBCI News Lebanon
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