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14 آب 2017 - 13:10
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قنصل لبنان في بوركينا فاسو للـLBCI: سقوط ضحيتين لبنانيتين اثر العملية الارهابية التي حصلت في العاصمة واغادوغو وننتظر قرار القضاء في هذا البلد لاستلام الجثتين

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قنصل لبنان في بوركينا فاسو للـLBCI: سقوط ضحيتين لبنانيتين اثر العملية الارهابية التي حصلت في العاصمة واغادوغو وننتظر قرار القضاء في هذا البلد لاستلام الجثتين
 
 
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