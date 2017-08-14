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14 آب 2017 - 13:14
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منتخب كوريا يتأهل الى ربع نهائي بطولة كأس آسيا بكرة السلة بعد فوزه على اليابان بنتيجة 81-68

منتخب كوريا يتأهل الى ربع نهائي بطولة كأس آسيا بكرة السلة بعد فوزه على اليابان بنتيجة 81-68 Lebanon, news ,lbci ,أخبار يتأهل,كوريا,منتخب,
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منتخب كوريا يتأهل الى ربع نهائي بطولة كأس آسيا بكرة السلة بعد فوزه على اليابان بنتيجة 81-68
 
 
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