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14 آب 2017 - 13:56
14/08/2017 13:56:08
الاعلام الحربي: بدء تحرك قافلة الحافلات التي تقل مسلحي سرايا أهل الشام من بلدة فليطة باتجاه منطقة الرحيبة في القلمون الشرقي
الاعلام الحربي: بدء تحرك قافلة الحافلات التي تقل مسلحي سرايا أهل الشام من بلدة فليطة باتجاه منطقة الرحيبة في القلمون الشرقي
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LBCI News Lebanon
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