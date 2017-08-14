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14 آب 2017 - 14:12
14/08/2017 14:12:41
وزارة الخارجية: سقوط 3 لبنانيين في هجوم بوركينا فاسو هم احمد البلي ومحسن فنيش وزوجته الكندية الاصل
وزارة الخارجية: سقوط 3 لبنانيين في هجوم بوركينا فاسو هم احمد البلي ومحسن فنيش وزوجته الكندية الاصل
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LBCI News Lebanon
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