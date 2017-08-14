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14 آب 2017 - 14:38
14/08/2017 14:38:54
لبنان يتقدم على الصين تايبيه في نهاية الربع الثاني بنتيجة 54 - 37 في اطار الدور الثاني من كأس آسيا
لبنان يتقدم على الصين تايبيه في نهاية الربع الثاني بنتيجة 54 - 37 في اطار الدور الثاني من كأس آسيا
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LBCI News Lebanon
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