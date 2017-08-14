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14 آب 2017 - 14:48
14/08/2017 14:48:02
الرئيس عون تابع تفاصيل الاعتداء الإرهابي في عاصمة بوركينا فاسو وطلب الاهتمام بعائلات الضحايا اللبنانيين وتأمين المساعدة لها
الرئيس عون تابع تفاصيل الاعتداء الإرهابي في عاصمة بوركينا فاسو وطلب الاهتمام بعائلات الضحايا اللبنانيين وتأمين المساعدة لها
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LBCI News Lebanon
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