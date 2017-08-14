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14 آب 2017 - 14:48
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الرئيس عون تابع تفاصيل الاعتداء الإرهابي في عاصمة بوركينا فاسو وطلب الاهتمام بعائلات الضحايا اللبنانيين وتأمين المساعدة لها

الرئيس عون تابع تفاصيل الاعتداء الإرهابي في عاصمة بوركينا فاسو وطلب الاهتمام بعائلات الضحايا اللبنانيين وتأمين المساعدة لها Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاعتداء,تفاصيل,تابع,الرئيس,
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الرئيس عون تابع تفاصيل الاعتداء الإرهابي في عاصمة بوركينا فاسو وطلب الاهتمام بعائلات الضحايا اللبنانيين وتأمين المساعدة لها
 
 
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