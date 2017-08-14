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14 آب 2017 - 15:36
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منتخب لبنان يتأهل الى ربع نهائي كأس آسيا بكرة السلة لمواجهة ايران بعد فوزه على الصين تايبيه بنتيجة 90 - 77

منتخب لبنان يتأهل الى ربع نهائي كأس آسيا بكرة السلة لمواجهة ايران بعد فوزه على الصين تايبيه بنتيجة 90 - 77 Lebanon, news ,lbci ,أخبار يتأهل,لبنان,منتخب,
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منتخب لبنان يتأهل الى ربع نهائي كأس آسيا بكرة السلة لمواجهة ايران بعد فوزه على الصين تايبيه بنتيجة 90 - 77
 
 
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