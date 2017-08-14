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14 آب 2017 - 15:36
14/08/2017 15:36:48
منتخب لبنان يتأهل الى ربع نهائي كأس آسيا بكرة السلة لمواجهة ايران بعد فوزه على الصين تايبيه بنتيجة 90 - 77
منتخب لبنان يتأهل الى ربع نهائي كأس آسيا بكرة السلة لمواجهة ايران بعد فوزه على الصين تايبيه بنتيجة 90 - 77
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LBCI News Lebanon
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